پیام تبریک پوتین به امامعلی رحمان
رئیس‌جمهور روسیه در پیامی به همتای تاجیکستانی، بر ادامه روند رو به رشد میان دو کشور تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، پیام تبریکی به مناسبت تولد «امامعلی رحمان» همتای تاجیکستانی، ارسال کرد.

بر اساس این پیام که در وبسایت ریاست جمهوری روسیه منتشر شده، پوتین اظهار داشت که دو  کشور به همکاری فعال بر مسائل کنونی ادامه خواهند داد.

رئیس جمهور روسیه نوشت: «شما تلاش‌های شخصی قابل توجهی را برای توسعه همکاری‌های استراتژیک و اتحاد میان کشورهای‌مان انجام دادی و البته ما به تلاش مشترک برای همکاری بر مسائل جاری دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی ادامه خواهیم داد».

پوتین  همچنین ابراز اطمینان کرد که دیدار دو جانبه میان رهبران دو کشور در «دوشنبه»،  سازنده و مثمر ثمر خواهد بود.

 

 

 

 

