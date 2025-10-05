هاکان فیدان:
حمایت مالی اروپا از اوکراین، به یک بار اقتصادی عظیم بدل شده است
وزیر خارجه ترکیه، اظهار داشت که حمایت مالی کشورهای اروپایی از اوکراین «به یک بار اقتصادی عظیم و بیسابقه تبدیل شده است».
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه
وی تأکید کرد که «این رویکرد محدود به تأمین مالی جنگ نیست، بلکه هزینههای خود دولت اوکراین را نیز پوشش میدهد.»
فیدان در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی تیآرتی گفت: «این پول نه تنها به جنگ اختصاص داده میشود، بلکه به صورت مبالغ هنگفت و بودجههای کلان به دولت اوکراین نیز اختصاص داده میشود. در واقع، ما با یک فرآیند طولانی مدت و فوقالعاده پرهزینه روبرو هستیم.»
وی افزود: «این درگیری تأثیرات منفی بر تعادل انرژی جهانی و تجارت بینالمللی داشته است.»