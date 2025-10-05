تعداد قربانیان ریزش ساختمان یک مدرسه مذهبی در اندونزی به ۳۶ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آژانس کاهش بلایای اندونزی ‌اعلام کرد که تعداد دانش‌آموزانی که پس از فروریختن ساختمان یک مدرسه شبانه‌روزی اسلامی در اندونزی جان خود را از دست داده‌اند، ‌به ۳۶ نفر افزایش یافته است.

این آژانس اعلام کرد که تلاش‌ها برای هفتمین روز متوالی برای جستجوی اجساد ۲۷ دانش‌آموز که هنوز مفقود اعلام شده‌اند - که اکثر آن‌ها پسران نوجوان ۱۳ تا ۱۹ ساله بودند - که در زیر آوار گرفتار شده بودند، ادامه دارد.

مدرسه الخوزینی در شهر سیدوارجو در استان جاوه شرقی دوشنبه گذشته فرو ریخت.

انتهای پیام/