خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌ها گزارش دادند:

نخست وزیر جدید فرانسه امروز تشکیل دولت جدید را اعلام می‌کند

نخست وزیر جدید فرانسه امروز تشکیل دولت جدید را اعلام می‌کند
کد خبر : 1695721
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های فرانسه گزارش دادند که ‌رئیس‌جمهور این کشور، نخست وزیر جدید را موظف به تشکیل دولت تا عصر امروز -یکشنبه- کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رسانه‌های فرانسه گزارش دادند که «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور این کشور، «سباستین لکورنو»، نخست وزیر جدید را موظف به تشکیل دولت تا عصر امروز -یکشنبه- کرده است.

با گذشت بیش از سه هفته از انتصابش در ۹ سپتامبر، سباستین لکورنو که قرار است بیانیه سیاست کلی خود را روز سه‌شنبه ۷ اکتبر ارائه دهد، هنوز دولت خود را تشکیل نداده است.

این رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که «ماکرون تا عصر یکشنبه به سباستین لکورنو فرصت داده است تا دولت تشکیل دهد.»

بنا به گزارش‌ها،‌ انتظار می‌رود لکورنو تشکیل دولت جدید فرانسه را حداکثر تا صبح دوشنبه اعلام کند و  ماکرون خواستار تشکیل دولتی شده است که مایل به گفت‌وگو با چپ‌گرایان این کشور باشد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی