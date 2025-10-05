به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رسانه‌های فرانسه گزارش دادند که «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور این کشور، «سباستین لکورنو»، نخست وزیر جدید را موظف به تشکیل دولت تا عصر امروز -یکشنبه- کرده است.

با گذشت بیش از سه هفته از انتصابش در ۹ سپتامبر، سباستین لکورنو که قرار است بیانیه سیاست کلی خود را روز سه‌شنبه ۷ اکتبر ارائه دهد، هنوز دولت خود را تشکیل نداده است.

این رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که «ماکرون تا عصر یکشنبه به سباستین لکورنو فرصت داده است تا دولت تشکیل دهد.»

بنا به گزارش‌ها،‌ انتظار می‌رود لکورنو تشکیل دولت جدید فرانسه را حداکثر تا صبح دوشنبه اعلام کند و ماکرون خواستار تشکیل دولتی شده است که مایل به گفت‌وگو با چپ‌گرایان این کشور باشد.

