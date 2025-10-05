خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از سرگیری پروازها در فرودگاه اصلی لیتوانی

از سرگیری پروازها در فرودگاه اصلی لیتوانی
کد خبر : 1695716
لینک کوتاه کپی شد.

مسئولان فرودگاه «ویلنیوس» در لیتوانی اعلام کردند که پس از تعطیلی موقت این فرودگاه در بامداد امروز -یکشنبه- به دلیل مشاهده بالن‌های ناشناس، روند پروازها از سرگرفته شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسئولان فرودگاه «ویلنیوس» در لیتوانی اعلام کردند که پس از تعطیلی موقت این فرودگاه در بامداد امروز -یکشنبه- به دلیل مشاهده بالن‌های ناشناس، روند پروازها از سرگرفته شده است.

بر اساس این گزارش، حریم هوایی فرودگاه ویلنیوس از ساعت چهار و ۵۰ دقیقه بامداد به وقت محلی دوباره باز شد.

براساس گزارش شبکه ملی لیتوانی، دلیل این تعطیلی احتمالاً مشاهده بالن‌های هوای گرم بوده است.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی