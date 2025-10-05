از سرگیری پروازها در فرودگاه اصلی لیتوانی
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسئولان فرودگاه «ویلنیوس» در لیتوانی اعلام کردند که پس از تعطیلی موقت این فرودگاه در بامداد امروز -یکشنبه- به دلیل مشاهده بالنهای ناشناس، روند پروازها از سرگرفته شده است.
بر اساس این گزارش، حریم هوایی فرودگاه ویلنیوس از ساعت چهار و ۵۰ دقیقه بامداد به وقت محلی دوباره باز شد.
براساس گزارش شبکه ملی لیتوانی، دلیل این تعطیلی احتمالاً مشاهده بالنهای هوای گرم بوده است.