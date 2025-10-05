کیم: اقدامات نظامی بیشتری علیه آمریکا در راه است

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «کیم جونگ‌اون» رهبر کره‌شمالی، روز شنبه در مراسم افتتاح یک نمایشگاه تسلیحاتی در پیونگ‌یانگ با اشاره به گسترش همکاری‌های نظامی واشنگتن و سئول گفت: «اتحاد هسته‌ای آمریکا و کره‌جنوبی با سرعت در حال تقویت است و آن‌ها رزمایش‌های متعددی را برای اجرای سناریوهای خطرناک برگزار می‌کنند.»

وی تاکید کرد: «افزایش استقرار نیروهای آمریکایی در کره‌جنوبی نگرانی‌های راهبردی ما را تشدید کرده و به همین دلیل تجهیزات ویژه خود را علیه اهداف بزرگ در منطقه مستقر کرده‌ایم.»

کیم با بیان اینکه تحولات نظامی در جنوب شبه‌جزیره را «به دقت زیر نظر دارد»، افزود: «دشمن باید نگران آینده وضعیت امنیتی خود باشد.» او همچنین هشدار داد که پیونگ‌یانگ «بدون تردید اقدامات نظامی بیشتری» را برای مقابله با آمریکا انجام خواهد داد.

رهبر کره‌شمالی جزئیاتی از ماهیت این «تجهیزات ویژه» ارائه نکرد.

ایالات متحده حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی در شبه‌جزیره کره مستقر کرده و به تازگی رزمایش مشترکی را با کره‌جنوبی و ژاپن برگزار کرده است. پیونگ‌یانگ همواره این رزمایش‌ها را تمرینی برای حمله احتمالی به خود قلمداد می‌کند.

کیم در عین حال تصریح کرد که اگر واشنگتن خواهان خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی نباشد، این کشور آماده ازسرگیری گفت‌وگوها با آمریکا است. او بار دیگر تأکید کرد که کره‌شمالی از برنامه هسته‌ای خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و این توان بازدارندگی را «غیرقابل بازگشت» می‌داند.

