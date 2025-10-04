خبرگزاری کار ایران
۱۳۷ فعال ناوگان غزه وارد استانبول شدند

ترکیه از ورود ۱۳۷ فعال ناوگان غزه که توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شده بودند، به استانبول خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه ترکیه امروز -شنبه- اعلام کرد که حدود ۱۳۷ فعال که به دلیل شرکت در ناوگانی که قصد رساندن کمک به غزه را داشت، توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شده بودند، وارد استانبول شدند.

منابع وزارتخانه افزودند که این افراد شامل ۳۶ شهروند ترکیه و همچنین شهروندانی از ایالات متحده، امارات متحده عربی، الجزایر، مراکش، ایتالیا، کویت، لیبی، مالزی، موریتانی، سوئیس، تونس و اردن هستند.

 

 

