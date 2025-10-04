۱۳۷ فعال ناوگان غزه وارد استانبول شدند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه ترکیه امروز -شنبه- اعلام کرد که حدود ۱۳۷ فعال که به دلیل شرکت در ناوگانی که قصد رساندن کمک به غزه را داشت، توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شده بودند، وارد استانبول شدند.

منابع وزارتخانه افزودند که این افراد شامل ۳۶ شهروند ترکیه و همچنین شهروندانی از ایالات متحده، امارات متحده عربی، الجزایر، مراکش، ایتالیا، کویت، لیبی، مالزی، موریتانی، سوئیس، تونس و اردن هستند.

انتهای پیام/