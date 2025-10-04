سقوط پهپاد اسرائیل در لبنان

خبرگزاری کار ایران
لبنان اعلام کرد که یک پهپاد رژیم صهیونیستی در این کشور سقوط کرده است.

به  گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،  لبنان امروز -شنبه- اعلام کرد که یک پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی در حومه «هرمل» در شرق این کشور سقوط کرده است.

به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، این پهپاد در منطقه «وادی فیسان» سقوط کرد و نیروی ارتش لبنان به محل اعزام شد.

نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) روز جمعه با اعلام اینکه ارتش اسرائیل بمب‌هایی را در نزدیکی پرسونل یونیفل پرتاب کرده، خواستار پایان یافتن این دست حملات شد.

 

