به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات اوکراینی امروز -شنبه- اعلام کردند که در پی برخورد یک پهپاد روسیه به یک قطار مسافربری اوکراین در منطقه سامی، ده‌ها تن مجروح شدند.

«ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در پلتفرم تلگرام با انتشار یک ویدئو از یک واگن مسافربری آسیب دیده و در حال سوختن نوشت: «حمله پهپادی بی رحمانه روسیه بر ایستگاه راه آهن شوستکا در منطقه سامی، ده‌ها مسافر و کارکنان ایستگاه راه آهن را مجروح کرد».

«اوله هریهوروف» فرماندار منطقه‌ای گفت: این حمله به یک قطار که از شوستکا به سوی کی‌یف، در حرکت بود بر خورد کرد».

وی افزود: «کادر درمان و امدادگران در حال تلاش برای امداد رسانی در صحنه هستند».

