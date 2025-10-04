کییف خبر داد:
کمک اطلاعاتی چین به روسیه در جنگ با اوکراین
سرویس اطلاعات خارجی اوکراین از کمک اطلاعاتی چین به روسیه در جنگ با کییف خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اوکرینفرم، «اوله الکساندروف» کارمند سرویس اطلاعات خارجی روسیه در گفتوگو با اوکرینفرم گفت که سرویس اطلاعات خارجی، مدارکی را در رابطه با فراهم کردن اطلاعات ماهوارهای توسط چین برای روسیه جهت حملات به اوکراین ثبت کرده است.
وی گفت: «شواهدی از سطح بالای همکاری میان روسیه و چین در انجام شناسایی ماهوارهای از خاک اوکراین جهت مشخص کردن اهداف استراتژیک برای نابودی وجود دارد. در عین حال، همانطور که در ماههای اخیر دیدهایم، این اهداف ممکن است متعلق به سرمایهگذاران خارجی باشند».
سرویس اطلاعاتی تاکنون از افشای جزئیات بیشتر در مورد اهدافی در خاک اوکراین که با استفاده از دادههای اطلاعاتی ماهوارهای چین مورد اصابت قرار گرفتهاند، خودداری کرده است.