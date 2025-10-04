خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کی‌یف خبر داد:

کمک اطلاعاتی چین به روسیه در جنگ با اوکراین

کمک اطلاعاتی چین به روسیه در جنگ با اوکراین
کد خبر : 1695471
لینک کوتاه کپی شد.

سرویس اطلاعات خارجی اوکراین از کمک اطلاعاتی چین به روسیه در جنگ با کی‌یف خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اوکرینفرم،  «اوله الکساندروف»  کارمند سرویس اطلاعات خارجی روسیه در گفت‌وگو با اوکرینفرم گفت که سرویس اطلاعات خارجی، مدارکی را در رابطه  با فراهم کردن اطلاعات ماهواره‌ای توسط چین برای روسیه جهت حملات به اوکراین ثبت کرده است.

وی گفت: «شواهدی از سطح بالای همکاری میان روسیه و چین در انجام شناسایی ماهواره‌ای از خاک اوکراین جهت مشخص کردن اهداف استراتژیک برای نابودی وجود دارد. در عین حال، همانطور که در ماه‌های اخیر دیده‌ایم، این اهداف ممکن است متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی باشند».

سرویس اطلاعاتی تاکنون از افشای جزئیات بیشتر در مورد اهدافی در خاک اوکراین که با استفاده از داده‌های اطلاعاتی ماهواره‌ای چین مورد اصابت قرار گرفته‌اند، خودداری کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی