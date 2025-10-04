خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقبال محمود عباس از واکنش حماس به طرح ترامپ

استقبال محمود عباس از واکنش حماس به طرح ترامپ
کد خبر : 1695454
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار آتش‌بس فوری و آزدی تمامی اسرا و زندانیان فلسطینی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویا نیوز، «محمود عباس» رئیس جمهور تشکیلات خودگردان فلسطین، در واکنش  به اظهارات مثبت حماس مبنی بر حمایت از آزادی همه بازداشت‌شدگان و ابراز تعامل سازنده، از ابتکار عمل «دونالد ترامپ»  رئیس جمهور ایالات متحده، درباره غزه استقبال کرد.

عباس ضمن قدردانی از ترامپ  ،  از کشورهای عربی و اسلامی  از جمله عربستان سعودی، مصر، اردن، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و پاکستان، بابت تلاش‌هایشان   تشکر کرد.

وی تاکید کرد: «آنچه اکنون اهمیت دارد، تعهد فوری به آتش‌بس کامل، آزادی همه اسیران و بازداشت‌شدگان، ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه از طریق آژانس‌های سازمان ملل، جلوگیری از آوارگی یا الحاق و آغاز روند بازسازی است».

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی