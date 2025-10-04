استقبال محمود عباس از واکنش حماس به طرح ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از رویا نیوز، «محمود عباس» رئیس جمهور تشکیلات خودگردان فلسطین، در واکنش به اظهارات مثبت حماس مبنی بر حمایت از آزادی همه بازداشت‌شدگان و ابراز تعامل سازنده، از ابتکار عمل «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده، درباره غزه استقبال کرد.

عباس ضمن قدردانی از ترامپ ، از کشورهای عربی و اسلامی از جمله عربستان سعودی، مصر، اردن، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و پاکستان، بابت تلاش‌هایشان تشکر کرد.

وی تاکید کرد: «آنچه اکنون اهمیت دارد، تعهد فوری به آتش‌بس کامل، آزادی همه اسیران و بازداشت‌شدگان، ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه از طریق آژانس‌های سازمان ملل، جلوگیری از آوارگی یا الحاق و آغاز روند بازسازی است».

