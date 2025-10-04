خبرگزاری کار ایران
استقبال اخوان المسلمین از پاسخ حماس به طرح ترامپ

اخوان‌المسلمین از پاسخ حماس به طرح آمریکا برای آتش‌بس در غزه استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، اخوان‌المسلمین از پاسخ حماس به طرح آمریکا برای آتش‌بس در غزه استقبال کرد. 

جماعت اخوان‌المسلمین با صدور بیانیه‌ای موضع جنبش مقاومت اسلامی حماس در قبال طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور آمریکا را انسانی، ملی و مسئولانه توصیف کرد.

اخوان المسلمین از پاسخ حماس افزود: «ما پاسخ جنبش مقاومت اسلامی حماس به طرح دونالد ترامپ را ارج می‌نهیم؛ پاسخی که نشانه‌ای از موضعی ملی و شجاعانه است و بیانگر اهتمام این جنبش به مردم خود و پایبندی آن به اصول ثابت ملی، فلسطینی، عربی و اسلامی است.»

