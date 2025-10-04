استقبال گوترش از پاسخ حماس به طرح ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد از پاسخ حماس به طرح رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه استقبال کرد.

گوترش در بیانیه‌ای اعلام کرد که از بیانیه حماس که در آن برای آزادی اسرا و ورود به مذاکره بر اساس طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور آمریکا اعلام آمادگی شده است استقبال می‌کند و درباره آن خوش‌بین است.

دبیرکل سازمان ملل از همه طرف‌ها خواست از این فرصت برای پایان دادن به مناقشه فاجعه‌بار در غزه استفاده کنند.

وی از قطر و مصر که به عنوان میانجی برای برقراری آتش‌بس در غزه تلاش کردند، تشکر کرد.

