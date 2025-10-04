قاضی آمریکایی اتهام کمک آنروا به حماس را رد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک قاضی آمریکایی دادخواست ده‌ها صهیونیست را که آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی را به انتقال بیش از ۱ میلیارد دلار برای حماس که به عملیان طوفان الاقصی کمک ‌کرد را، رد کرد.

«آنالیزا تورس» قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در منهتن، گفت: «آژانس آنروا، از این دادخواست مصونیت کامل دارد زیرا این آژانس زیرمجموعه سازمان ملل است که از چنین دعاوی مصونیت دارد».

تورس در تصمیم خود همچنین این استدلال را که آنروا صرفا یک سازمان تخصصی است و حق مصنویت ندارد را رد کرد.

