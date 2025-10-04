خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقبال اردن از واکنش حماس به طرح ترامپ

استقبال اردن از واکنش حماس به طرح ترامپ
کد خبر : 1695312
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت ‌خارجه اردن از پاسخ ‌حماس به پیشنهاد‌ رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ ‌در نوار غزه ‌استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت ‌خارجه اردن از پاسخ ‌حماس به پیشنهاد «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ ‌در نوار غزه ‌استقبال کرد و آن را گامی مهم در جهت پایان دادن به درگیری دانست.

این وزارتخانه همچنین از اظهارات ترامپ مبنی بر درخواست آتش‌بس فوری برای انعقاد توافق تبادل اسرا در چارچوب پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا که حماس آن را پذیرفته است، استقبال کرد.

‌سخنگوی این وزارتخانه‌ گفت که اردن از نقش مصر و قطر در تلاش‌ها برای دستیابی به توافق آتش‌بس دائمی قدردانی می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی