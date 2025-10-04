استقبال اردن از واکنش حماس به طرح ترامپ
وزارت خارجه اردن از پاسخ حماس به پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه استقبال کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه اردن از پاسخ حماس به پیشنهاد «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه استقبال کرد و آن را گامی مهم در جهت پایان دادن به درگیری دانست.
این وزارتخانه همچنین از اظهارات ترامپ مبنی بر درخواست آتشبس فوری برای انعقاد توافق تبادل اسرا در چارچوب پیشنهاد رئیسجمهور آمریکا که حماس آن را پذیرفته است، استقبال کرد.
سخنگوی این وزارتخانه گفت که اردن از نقش مصر و قطر در تلاشها برای دستیابی به توافق آتشبس دائمی قدردانی میکند.