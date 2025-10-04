خبرگزاری کار ایران
ترامپ خواستار رابطه بهتر با روسیه است

مقام امنیتی سابق آمریکا گفت که رئیس‌جمهور ایالات متحده کماکان خواستار بهبود روابط با روسیه است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «گراهام  فولر»  معاون رئیس سابق شورای اطلاعات   ایالات متحده  در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا حس و حال دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در آلاسکا را کنار نگذاشته و کماکان امیدوار است تا روابط میان واشنگتن و مسکو بهبود یابد.

وی در اظهار نطر درباره اظهارات مقامات  آمریکایی درباره   احتمان ارسال «موشک‌های کروز تاماهاک»  به اوکراین و همچنین گزارش‌ها درباره  تامین اطلاعات از سوی واشنگتن  برای اوکراین جهت حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه گفت: «نمی‌گویم که ترامپ انکوریج را فراموش کرده، فکر می‌کنم احتمالا این چیزی است که عمیقا در ذهن  و حتی  در قلب او است. به عنوان میراثی که او دوست دارد به عنوان یک دولتمرد بزرگ از خود به جا بگذارد، کسی که توانست، به آشتی و توافق با روسیه دست یابد».

وی افزود:‌ «آماده نیستم تا بگویم اوه خدای من تمام این ها تمام شده، دیدار انکوریج از دست رفته است. به نظرم ترامپ کاملا قادر است تا ناگهان نظر خود را تغییر دهد».

 

