بیانیه حماس گامی قابل توجه به سوی صلح است

نخست‌وزیر انگلیس گفت پذیرش طرح رئیس‌جمهور آمریکا از سوی حماس، گامی قابل توجه برای دست‌یابی به صلح پایدار است.

به گزارش ایلنا، «کی‌یر استار مر» نخست وزیر انگلیس با انتشار  بیانیه‌ای در پلتفرم  اعلام کرد که پذیرش طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای غزه از سوی حماس، گامی قابل توجه  است .

استارمر گفت: «‌ما قویا از تلاش‌های رئیس‌جمهور ترامپ که ما را بیش از همیشه به صلح نزدیک کرده حمایت  می‌کنیم».

وی اظهار داشت: «اکنون فرصتی برای  پایان دادن به جنگ، بازگشت اسرا به خانه و رسانلدن  کمک های بشردذنوستانه  به کسانی که شدیدا به  آن نیاز دارند وجود دارد. ما از تمامی  طرف‌ها  می‌خواهیم تا بدون هیچ وقفه‌ای این توافق  را اجرا   کنند».

نخست وزیر انگلیس افزود: «انگلیس همراه با دیگر شرکا،  آماده حمایت از مذاکرات بیشتر و همکاری به جهت صلح پایدار برای اسرائیلی‌ها و فلسطینیان است».

 

 

