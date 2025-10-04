حملات اسرائیل باید فورا متوقف شود

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، امروز -شنبه- خواستار توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به غزه و پیروی این رژیم از طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس در نوار غزه شد.

اردوغان در پلتفرم ایکس نوشت: «واکنش حماس به این طرح یک گام سازنده و قابل توجه به سوی صلح پایدار محسوب می‌شود».

او گفت: «ما به عنوان ترکیه، با تمام توان خود تلاش خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که مذاکرات سودمندترین نتیجه را برای مردم فلسطین به همراه داشته باشد و راه حل دو کشور، با حمایت جامعه بین‌المللی، اجرایی شود».

