مادورو:
روسیه و چین ابرقدرتهای نوظهور هستند
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «نیکولاس مادورو»، رئیسجمهور ونزوئلا، روسیه و چین را به عنوان ابرقدرتهای نوظهوری توصیف کرد که بدون جاهطلبیهای امپریالیستی و بدون تلاش برای تسلط بر سایر کشورها هستند.
مادورو در پایان کنفرانسی دو روزه در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، گفت: «خواهران ما، چین و روسیه، به ابرقدرت تبدیل شدهاند، اما بدون جاهطلبیهای امپریالیستی و ایدئولوژی برتری بر سایر نقاط جهان.»
وی گفت که امپراتوریها از نظر تاریخی همیشه بر اساس ایده برتری بودهاند و خود را برتر از سایر مردم قرار میدادند که خود را در استعمار، بردهداری، استثمار و خشونت نشان میداد.