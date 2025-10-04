خبرگزاری کار ایران
واکنش مصر به پاسخ حماس به طرح آتش‌بس

دولت مصر طی بیانیه‌ای، با واکنش به پاسخ حماس به طرح آتش‌بس آمریکا بر ضرورت پایان جنگ و تحقق دولت فلسطینی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، دولت مصر طی بیانیه‌ای، با واکنش به پاسخ حماس به طرح آتش‌بس آمریکا بر ضرورت پایان جنگ و تحقق دولت فلسطینی تاکید کرد. 

‌مصر از موضع جنبش حماس در قبال طرح آتش‌بس پیشنهادی رئیس‌جمهور آمریکا استقبال کرد و آن را گامی مثبت در مسیر توقف جنگ، حفظ جان غیرنظامیان و آغاز روند سیاسی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی دانست.

‌ دولت مصر‌ در بیاینه‌ای اعلام کرد که از این موضع‌گیری استقبال می‌کند و آن را نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری ملی، تلاش برای توقف خونریزی و عبور از مرحله‌ای تاریک در تاریخ منطقه می‌داند.

 

