واکنش مصر به پاسخ حماس به طرح آتشبس
دولت مصر طی بیانیهای، با واکنش به پاسخ حماس به طرح آتشبس آمریکا بر ضرورت پایان جنگ و تحقق دولت فلسطینی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، دولت مصر طی بیانیهای، با واکنش به پاسخ حماس به طرح آتشبس آمریکا بر ضرورت پایان جنگ و تحقق دولت فلسطینی تاکید کرد.
مصر از موضع جنبش حماس در قبال طرح آتشبس پیشنهادی رئیسجمهور آمریکا استقبال کرد و آن را گامی مثبت در مسیر توقف جنگ، حفظ جان غیرنظامیان و آغاز روند سیاسی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی دانست.
دولت مصر در بیاینهای اعلام کرد که از این موضعگیری استقبال میکند و آن را نشانهای از مسئولیتپذیری ملی، تلاش برای توقف خونریزی و عبور از مرحلهای تاریک در تاریخ منطقه میداند.