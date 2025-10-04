برکناری رئیس ستاد نیروی دریایی آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،‌ پولیتیکو ‌گزارش داد که مقامات پنتاگون تأیید کردند که «پیت هگست»، وزیر دفاع آمریکا، «جان هریسون»، رئیس ستاد نیروی دریایی را از سمت خود برکنار کرده است.

به گفته مقامات دفاعی، این برکناری ناگهانی پس از تأیید انتصاب ‌معاون وزیر نیروی دریایی، در این هفته صورت می‌گیرد.

پنتاگون در بیانیه‌ای، کناره‌گیری هریسون را تأیید کرد.

در این بیانیه آمده است: «وی دیگر به عنوان رئیس ستاد وزیر نیروی دریایی خدمت نخواهد کرد. ما از خدمات او به وزارتخانه سپاسگزاریم.»

