حمله روسیه به مرکز کنترل پهپاد نیروهای مسلح اوکراین

وزارت دفاع روسیه تأیید کرد که نیروهای این کشور یک مرکز کنترل پهپاد نیروهای مسلح اوکراین را در نزدیکی شهر سورسک در جمهوری خودخوانده دونتسک هدف قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه  تأیید کرد که نیروهای گروه «جنوب» روسیه یک مرکز کنترل پهپاد نیروهای مسلح اوکراین را در نزدیکی شهر سورسک در جمهوری خودخوانده دونتسک هدف قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه اظهار داشت: «در جریان عملیات تهاجمی فعال، خدمه توپخانه به طور هماهنگ برای نابودی زیرساخت‌های فرماندهی و کنترل دشمن تلاش می‌کنند. به لطف اطلاعات به دست آمده توسط واحدهای شناسایی، اهدافی در مجاورت کیروفو به طور دقیق هدف قرار گرفتند که منجر به نابودی مرکز کنترل پهپاد نیروهای مسلح اوکراین شد.»

این گزارش می‌افزاید که واحدهای نیروهای «جنوب» در حال انجام عملیات رزمی مداوم در امتداد خط مقدم دفاع دشمن هستند و خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های فرماندهی و کنترل و وسایل شناسایی دشمن وارد کرده‌اند.

