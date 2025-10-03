به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «اسحاق دار»، وزیر خارجه پاکستان، گفت که طرح ۲۰ ماده‌ای اعلام شده توسط رئیس جمهور آمریکا، در مورد غزه با پیش‌نویس پیشنهادی گروهی از کشورهای مسلمان همسو نیست.

رسانه‌های غربی امروز -جمعه- گزارش دادند که اسحاق دار به قانونگذاران پاکستانی گفته است که اصلاحاتی در طرح رئیس جمهور آمریکا، در مقایسه با پیشنهاد کشورهای مسلمان اعمال شده است.

اسحاق دار در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام آباد گفت: «این سند ما نیست که برای آنها فرستاده‌ایم. برخی از حوزه‌های کلیدی وجود دارد که می‌خواهیم آنها را پوشش دهیم.»

