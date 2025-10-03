برای بررسی طرح ترامپ به زمان نیاز داریم

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه،‌ یکی از رهبران حماس گفت که این جنبش فلسطینی برای بررسی طرح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای غزه ‌«به کمی زمان نیاز دارد».

این مقام حماس گفت: «حماس همچنان در حال رایزنی در مورد طرح ترامپ ارائه شده به این جنبش است و به واسطه‌ها اطلاع داده است که این رایزنی‌ها ادامه دارد و به کمی زمان نیاز دارد.»

ترامپ روز سه‌شنبه به حماس «سه تا چهار روز» فرصت داد تا این طرح را بپذیرد، طرحی که به ادعای او هدف آن پایان دادن به جنگ در این منطقه ویران شده فلسطینی است.

