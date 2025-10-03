بازداشت جاسوس موساد در استانبول

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات ترکیه بامداد امروز -جمعه- فردی به نام «سرکان چچک» را به جرم فعالیت برای سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در استانبول بازداشت کرد.

منابع امنیتی ترکیه اعلام کردند این عملیات مشترک به نام «مترون» با همکاری دادستان کل و شاخه مبارزه با تروریسم در اداره امنیت استانبول اجرا شد.

در این عملیات، چچک پس از آن که ثابت شد برای سازمان موساد کار می‌کند، بازداشت شد.





