به گزارش ایلنا به نقل از تاس، کاخ سفید ‌قصد دارد به دلیل تعطیلی دولت فدرال، حدود یک‌سوم کارمندان خود را به مرخصی بدون حقوق بفرستد.

طبق این سند، ۵۵۴ نفر از ۱۷۳۳ کارمند کاخ سفید موقتاً سر کار حاضر نخواهند شد.

در این طرح همچنین آمده است که وزارت بهره‌وری دولت ‌‌که مسئول کاهش بوروکراسی متورم و مبارزه با کاغذبازی است و کار آن قبلاً توسط «ایلان ماسک»،‌ کارآفرین آمریکایی نظارت می‌شد، تحت تأثیر اقدامات تعطیلی قرار نخواهد گرفت و هر ۴۵ کارمند آن به کار خود ادامه خواهند داد.

همچنین دفتر مدیریت و بودجه آمریکا ۴۳۷ نفر از ۵۳۰ کارمند خود را حفظ خواهد کرد که بیشتر از هر بخش دیگری از کاخ سفید است.

