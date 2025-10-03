خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پی تعطیلی دولت فدرال؛‌

یک‌سوم کارکنان کاخ سفید روانه خانه می‌شوند

یک‌سوم کارکنان کاخ سفید روانه خانه می‌شوند
کد خبر : 1694949
لینک کوتاه کپی شد.

کاخ سفید ‌قصد دارد به دلیل تعطیلی دولت فدرال، حدود یک‌سوم کارمندان خود را به مرخصی بدون حقوق بفرستد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، کاخ سفید ‌قصد دارد به دلیل تعطیلی دولت فدرال، حدود یک‌سوم کارمندان خود را به مرخصی بدون حقوق بفرستد.

طبق این سند، ۵۵۴ نفر از ۱۷۳۳ کارمند کاخ سفید موقتاً سر کار حاضر نخواهند شد.

در این طرح همچنین آمده است که وزارت بهره‌وری دولت ‌‌که مسئول کاهش بوروکراسی متورم و مبارزه با کاغذبازی است و کار آن قبلاً توسط «ایلان ماسک»،‌ کارآفرین آمریکایی نظارت می‌شد، تحت تأثیر اقدامات تعطیلی قرار نخواهد گرفت و هر ۴۵ کارمند آن به کار خود ادامه خواهند داد.

همچنین دفتر مدیریت و بودجه آمریکا ۴۳۷ نفر از ۵۳۰ کارمند خود را حفظ خواهد کرد که بیشتر از هر بخش دیگری از کاخ سفید است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی