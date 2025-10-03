خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعطیلی فرودگاه مونیخ در پی مشاهده پهپاد

تعطیلی فرودگاه مونیخ در پی مشاهده پهپاد
کد خبر : 1694884
لینک کوتاه کپی شد.

فرودگاه مونیخ در پی مشاهده موجی از پهپادها در آسمان این فرودگاه به طور موقت تعطیل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، فرودگاه مونیخ در پی مشاهده موجی از پهپادها در آسمان این فرودگاه به طور موقت تعطیل شد.

این تازه‌ترین مورد در اروپا است که پروازها به‌دلیل ورود پهپادهای ناشناخته متوقف می‌شوند.

براساس اعلام فرودگاه، ۱۷ پرواز حوالی ساعت ۱۰ شب به وقت محلی زمین‌گیر شدند و این مسأله بر وضعیت نزدیک به سه هزار مسافر تأثیر گذاشته است. همچنین ۱۵ پرواز ورودی به شهرهای اشتوتگارت، نورنبرگ و فرانکفورت در آلمان و وین در اتریش تغییر مسیر دادند.

تصاویر ردیابی پروازها نشان می‌داد که چند هواپیما حدود ساعت ۱۱ شب در حال چرخیدن روی فرودگاه بودند تا به مقاصد دیگر بروند.

یک مسئول پاسخ‌گویی به تماس مسافران فرودگاه به سی‌ان‌ان گفت: «برخی پروازها هنوز در انتظار برخاستن هستند و برخی لغو شده‌اند. همه‌چیز تحت کنترل است و فرودگاه قرار است ساعت پنج صبح دوباره بازگشایی شود».

فرودگاه مونیخ در ایالت باواریا، از پایگاه‌های اصلی هواپیمایی لوفت‌هانزا است و در نیمه اول سال جاری میلادی نزدیک به ۲۰ میلیون مسافر را پذیرش کرده است.

سخنگوی لوفت‌هانزا اعلام کرد که ۱۹ پرواز این شرکت به دلیل تعطیلی لغو شده یا تغییر مسیر داده‌اند؛ از جمله سه پرواز طولانی‌مدت به آسیا که قرار است دوباره برنامه‌ریزی شوند.

تا زمان انتشار این خبر، پلیس ایالتی باواریا، دفتر تحقیقات جنایی فدرال و سازمان اطلاعات داخلی آلمان به درخواست رسانه‌ها برای اظهارنظر پاسخی نداده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی