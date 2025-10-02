زاخارووا:
بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران تعهدی برای هیچکسی ایجاد نمیکند
سخنگوی وزارت خارجه روسیه خاطر نشان کرد اقدام غرب در شورای امنیت سازمان ملل در بازگرداندن تحریمهای ایران تعهدی برای هیچکسی ایجاد نمیکند.
«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه امروز -پنجشنبه- گفت دبیرخانه سازمان ملل متحد از اختیارات خود در مورد بازگرداندن تحریمهای لغو شده علیه ایران، تجاوز کرده است.
این دیپلمات روس تصریح کرد: «دبیرخانه سازمان ملل متحد با عجله بیانیهای را در وبسایت خود در مورد قطعنامه احیا شده علیه ایران منتشر کرد. این یک نمونه کلاسیک از اقدام دبیرخانه این سازمان خارج از اختیارات و وظایف خود و با نقض قوانین بینالمللی است و این، صرفا بدان دلیل است که مغرضانه توسط غرب انجام میشود.»