اوربان:
اتحادیه اروپا نباید از روسیه بترسد
نخست وزیر مجارستان با بیان اینکه روسیه با اتحادیه اروپا در جنگ نیست گفت که این اتحادیه نباید از روسیه بترسد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویتکتو اوربان» نخست وزیر مجارستان گفت که اتحادیه اروپا نباید از روسیه بترسد چرا که هزینههای دفاعی این اتحادیه از هزینههای روسیه پیشی گرفته است.
اوربان پیش از اجلاس جامعه سیاسی اروپا در کپنهاگ گفت: «دلیلی برای کشورهای اتحادیه اروپا وجود ندارد که از مسکو بترسند، زیرا هزینههای دفاعی این اتحادیه از روسیه پیشی گرفته است».
به گفته نخست وزیر مجارستان، هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا روی هم رفته بودجه بیشتری نسبت به روسیه برای دفاع اختصاص میدهند، بنابراین چیزی برای ترسیدن ندارند.
وی پیش از این تاکید کرده بود که نه مجارستان و نه اتحادیه اروپا با روسیه در جنگ نیستند و کسانی که خلاف این ادعا میکنند، بازی خطرناکی را انجام میدهند که جان اروپاییها را به خطر میاندازد.