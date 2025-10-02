خبرگزاری کار ایران
آمریکا مرتبا کمک اطلاعاتی برای اوکراین فراهم می‌کند

کاخ کرملین اعلام کرد که آمریکا به طور منظم کمک اطلاعات برای اوکراین فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کاخ کرملین امروز -پنجشنبه- در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه واشنگتن اطلاعات مربوط به اهداف انرژی روسیه را به کیف ارائه خواهد داد، اعلام کرد که ایالات متحده و ناتو از قبل به طور منظم به اوکراین اطلاعات ارائه می‌دهند.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در جمع خبرنگاران گفت: «ایالات متحده آمریکا به طور منظم اطلاعات را به صورت آنلاین به اوکراین منتقل می‌کند».

وی اظهار داشت: «تامین و استفاده از کل زیرساخت‌های ناتو و ایالات متحده برای جمع‌آوری و انتقال اطلاعات به اوکراینی‌ها آشکار است».

وال استریت ژورنال و رویترز گزارش کردند که ایالات متحده اطلاعات مربوط به اهداف زیرساخت‌های انرژی دور برد در داخل روسیه را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد، وهمچنین در حال بررسی ارسال موشک‌هایی به کیف است که می‌توانند در چنین حملاتی استفاده شوند.

 

 

 

