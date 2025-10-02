خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پشتیبانی اطلاعاتی آمریکا؛ اوکراین آماده زدن ضربه به قلب زیرساخت‌های انرژی روسیه

پشتیبانی اطلاعاتی آمریکا؛ اوکراین آماده زدن ضربه به قلب زیرساخت‌های انرژی روسیه
کد خبر : 1694707
لینک کوتاه کپی شد.

مقامات آمریکایی اعلام کردند دولت واشنگتن قصد دارد داده‌های اطلاعاتی در اختیار اوکراین قرار دهد تا این کشور بتواند حملات موشکی دوربرد علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه انجام دهد. همزمان، بررسی ارسال تسلیحات پیشرفته با قابلیت هدف‌گیری عمق خاک روسیه نیز در دستور کار کاخ سفید قرار دارد و واشنگتن از متحدان ناتو خواسته است حمایت مشابه ارائه کنند.

به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: گسترش تبادل اطلاعات واشنگتن با کی‌یف نشان می‌دهد که دولت دونالد ترامپ حمایت خود از اوکراین را در شرایطی که تلاش‌هایش برای پیشبرد گفت‌وگوهای صلح ناکام مانده، افزایش داده است. به گفته این مقامات، این نخستین بار است که دولت ترامپ به طور مستقیم از حملات اوکراین با موشک‌های دوربرد علیه اهداف انرژی در عمق خاک روسیه حمایت می‌کند.

وال‌استریت ژورنال نوشت: هرچند آمریکا پیش‌تر در حملات پهپادی و موشکی اوکراین نقش حمایتی ایفا کرده بود، اما تبادل اطلاعات دقیق سبب می‌شود اوکراین توانایی بیشتری برای هدف قرار دادن پالایشگاه‌ها، خطوط لوله و نیروگاه‌های روسیه داشته باشد؛ اقدامی که می‌تواند کرملین را از درآمدهای نفتی محروم و توان ادامه جنگ را از آن سلب کند.

همچنین به گفته این مقامات، واشنگتن در حال بررسی تحویل موشک‌های توماهوک و باراکودا و دیگر موشک‌های ساخت آمریکا با برد حدود ۸۰۰ کیلومتر به اوکراین است. اگرچه هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده، اما کارشناسان بر این باورند که ترکیب اطلاعات اطلاعاتی با تسلیحات پیشرفته، توان تخریب اوکراین علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد و سامانه‌های پدافند هوایی روسیه را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد.

این مقامات تاکید کردند که هنوز کاخ سفید مجوز کتبی برای انتقال اطلاعات لازم صادر نکرده است.

تصمیم اخیر در حالی گرفته شده که ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد ولادیمیر پوتین ابراز نارضایتی کرده و مدعی شد اوکراین قادر است تمام مناطق اشغالی را از روسیه بازپس گیرد. او پیش‌تر نیز تاکید کرده بود که بدون توانایی حمله به داخل خاک روسیه، کی‌یف شانسی برای پیروزی در میدان جنگ نخواهد داشت.

روسیه از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ عملیات نظامی خود علیه اوکراین را آغاز کرده و برای پایان دادن به آن، شرط کنار گذاشتن پیوستن کی‌یف به ائتلاف‌های نظامی غربی را مطرح کرده است؛ موضوعی که اوکراین آن را دخالت آشکار در امور داخلی خود می‌داند. در طول این جنگ، آمریکا و اتحادیه اروپا با ارائه کمک‌های مالی، نظامی و سیاسی گسترده، در کنار اوکراین ایستاده‌اند و تحریم‌های بی‌سابقه‌ای علیه روسیه اعمال کرده‌اند. آمریکا به‌ویژه بزرگ‌ترین حامی یک‌جانبه کی‌یف بوده و میلیاردها دلار کمک نظامی در اختیار این کشور قرار داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی