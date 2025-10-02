خبرگزاری کار ایران
پسکوف خبر داد:

پوتین در اجلاس آتی گروه ۲۰ شرکت می‌کند

کرملین از مشارکت رئیس‌جمهور روسیه در اجلاس آتی گروه ۲۰ خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، کرملین از مشارکت رئیس‌جمهور روسیه در اجلاس آتی گروه  ۲۰ خبر داد. 

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در اجلاس گروه ۲۰ در ماه آینده شرکت خواهد کرد.

پسکوف در پاسخ به سوالی در این مورد به خبرنگاران گفت: «پوتین به هر نحوی در اجلاس گروه ۲۰ شرکت خواهد کرد. در هر صورت، مشارکت روسیه در سطح مناسب و تا حد امکان مؤثر خواهد بود. ما به طور فعال در تمام جنبه‌های کار گروه ۲۰ مشارکت داریم.»

 

