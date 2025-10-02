به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، کرملین از مشارکت رئیس‌جمهور روسیه در اجلاس آتی گروه ۲۰ خبر داد.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در اجلاس گروه ۲۰ در ماه آینده شرکت خواهد کرد.

پسکوف در پاسخ به سوالی در این مورد به خبرنگاران گفت: «پوتین به هر نحوی در اجلاس گروه ۲۰ شرکت خواهد کرد. در هر صورت، مشارکت روسیه در سطح مناسب و تا حد امکان مؤثر خواهد بود. ما به طور فعال در تمام جنبه‌های کار گروه ۲۰ مشارکت داریم.»

