تحرکات تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی در مرزهای جنوبی لبنان

در ادامه تحرکات و تنش‌های فزاینده رژیم صهیونیستی در مرزهای جنوبی لبنان، منابع خبری امروز پنج شنبه نیز از حملات پهپادی به برخی از این مناطق خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، منابع لبنانی از پرتاب دو بمب صوتی توسط یک پهپاد اسرائیلی بر فراز شهرک حولا و حمله به یک خودرو خبر دادند.

جنوب لبنان امروز -پنج شنبه- نیز شاهد تحرکات هوایی خصمانه اسرائیل و وقوع دو حادثه امنیتی جداگانه بود.

در همین زمینه، یک پهپاد دشمن اسرائیلی در حریم هوایی لبنان، اقدام به پرتاب دو بمب صوتی بر فراز شهرک حولا کرد.

این در حالی است که صبح امروز نیز یک خودرو در جاده‌ای بین الخردلی و الجرمق هدف حمله مستقیم پهپادهای اسرائیلی قرار گرفت.


 

