روسیه: معاهده راهبردی با ایران لازم‌الاجرا شد

وزارت ‌خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای از لازم‌الاجرا شدن معاهده مشارکت راهبردی بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران از امروز -‌پنج‌شنبه- خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، ‌وزارت ‌خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای از لازم‌الاجرا شدن معاهده مشارکت راهبردی بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران از امروز -‌پنج‌شنبه- خبر داد.

این وزارتخانه  تاکید کرد که در چارچوب این معاهده، دو کشور با چالش‌ها و تهدیدهای مشترک مقابله می‌کنند.

‌وزارت ‌خارجه روسیه تصریح کرد: «این رویداد نقطه عطف مهمی در تاریخ روابط بین دولتی روسیه و ایران است که به سطح کیفی جدیدی از مشارکت جامع راهبردی رسیده است.»

در این بیانیه آمده است: «این سند دستورالعمل‌های کلیدی را برای همه حوزه‌های اولویت‌دار همکاری دوجانبه بلندمدت تعیین می‌کند.»

