روسیه: معاهده راهبردی با ایران لازمالاجرا شد
وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیهای از لازمالاجرا شدن معاهده مشارکت راهبردی بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران از امروز -پنجشنبه- خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،
این وزارتخانه تاکید کرد که در چارچوب این معاهده، دو کشور با چالشها و تهدیدهای مشترک مقابله میکنند.
وزارت خارجه روسیه تصریح کرد: «این رویداد نقطه عطف مهمی در تاریخ روابط بین دولتی روسیه و ایران است که به سطح کیفی جدیدی از مشارکت جامع راهبردی رسیده است.»
در این بیانیه آمده است: «این سند دستورالعملهای کلیدی را برای همه حوزههای اولویتدار همکاری دوجانبه بلندمدت تعیین میکند.»