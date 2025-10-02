واکنش بریتانیا به حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی صمود

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه بریتانیا ‌«نگرانی شدید» خود را از توقیف یک ناوگان کمک‌های بین‌المللی عازم غزه توسط اسرائیل ابراز کرد.

این وزارتخانه افزود که به اسرائیل تأکید کرده است که باید این وضعیت را به طور ایمن حل و فصل کند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما عمیقاً نگران وضعیت ناوگان الصمود هستیم و با خانواده‌های چندین شهروند بریتانیایی درگیر در این ماجرا در تماس هستیم.»

وی افزود: «کمک‌های حمل شده توسط این ناوگان باید برای تحویل ایمن به غزه به سازمان‌های بشردوستانه مستقر در محل تحویل داده شود.»

