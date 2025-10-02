هشدار اردن: اسرائیل درصدد گسترش جنگ به عراق است

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، منابع بلندپایه اردنی اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از بازگشت از سفر اخیر خود به واشنگتن، درصدد است برای تقویت اهداف داخلی و انتخاباتی‌اش، مقدمات یک جنگ جدید در منطقه را فراهم کند.

این منابع پیش‌بینی کرده‌اند که نتانیاهو ممکن است ضربات نظامی تحریک‌آمیز علیه برخی گروه‌ها و «پایگاه‌های وابسته به ایران» در عراق انجام دهد. هدف این اقدامات، نگه داشتن منطقه در وضعیت تنش و اختلال در تلاش‌های آمریکا برای حفظ ثبات است.

یک مقام ارشد اردنی نیز تأکید کرده است که احتمال دارد اقدامات نظامی اسرائیل محدود به عراق نباشد و تل‌آویو در جنوب لبنان نیز به دنبال تجدید درگیری‌ها باشد، چرا که شرایط فعلی، امکان انجام عملیات گسترده در سوریه را دشوار کرده است.

طی سال‌های اخیر، اسرائیل بارها با حملات هوایی مواضع گروه‌های مقاومت در سوریه و گاه در عراق را هدف قرار داده است؛ اقدامی که همواره با محکومیت بغداد و دمشق همراه بوده است. منابع منطقه‌ای معتقدند تل‌آویو تلاش دارد با گشودن جبهه‌های تازه، فشار بر ایران و متحدانش را افزایش دهد و در عین حال بحران‌های داخلی و انتخاباتی خود را مدیریت کند. به همین دلیل، تحلیلگران هشدار می‌دهند که احتمال کشیده شدن دایره جنگ به عراق یا لبنان، در شرایط کنونی بیش از گذشته قوت گرفته است.

