اسپانیا کاردار اسرائیل در مادرید را احضار کرد
وزارت خارجه اسپانیا کاردار اسرائیل در مادرید را به دلیل بازداشت چندین شهروند اسپانیایی شرکتکننده در «ناوگان مقاومت» احضار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت خارجه اسپانیا کاردار اسرائیل در مادرید را به دلیل بازداشت چندین شهروند اسپانیایی شرکتکننده در «ناوگان مقاومت» احضار کرد.
از سوی دیگر، وزارت خارجه برزیل نیز اقدام اسرائیل در توقیف ناوگان کمکرسانی به غزه که شامل شهروندانی از جمله نماینده مجلس لوئیزیانا برازیلیا بود را محکوم کرد.
وزارت خارجه برزیل اقدام نظامی اسرائیل را که نقض حقوق فعالان صلحطلب در ناوگان پایداری است، محکوم کرد و تأکید کرد که نگرانی خود را در مورد ۱۵ برزیلی شرکتکننده در این ناوگان مستقیماً به اسرائیل ابلاغ کرده است.