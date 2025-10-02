به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، در پی حمله رژیم صهیونیستی به کاروان پایداری در نزدیکی غزه و بازداشت ۲ شهروند کلمبیایی، رئیس‌جمهور این کشور دستور اخراج دیپلمات‌های صهیونیست را صادر کرد.

‌«گوستاوو پترو» رئیس‌جمهور کلمبیا ‌دستور اخراج کامل هیأت دیپلماتیک رژیم صهیونیستی از خاک این کشور را صادر کرد.

رژیم صهیونیستی بامداد امروز -پنج‌شنبه- با حمله به کشتی‌های کاروان شکستن محاصره غزه، شماری از فعالان حقوق‌بشری را بازداشت کرده است.

به‌رغم این حمله، کشتی‌های دیگر این کاروان همچنان به سمت غزه در حال حرکت هستند.





