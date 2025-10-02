خبرگزاری کار ایران
کلمبیا دیپلمات‌های اسرائیلی را اخراج کرد

کلمبیا دیپلمات‌های اسرائیلی را اخراج کرد
کد خبر : 1694632
در پی حمله رژیم صهیونیستی به کاروان پایداری در نزدیکی غزه و بازداشت ۲ شهروند کلمبیایی، رئیس‌جمهور این کشور دستور اخراج دیپلمات‌های صهیونیست را صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، در پی حمله رژیم صهیونیستی به کاروان پایداری در نزدیکی غزه و بازداشت ۲ شهروند کلمبیایی، رئیس‌جمهور این کشور دستور اخراج دیپلمات‌های صهیونیست را صادر کرد.

‌«گوستاوو پترو» رئیس‌جمهور کلمبیا ‌دستور اخراج کامل هیأت دیپلماتیک رژیم صهیونیستی از خاک این کشور را صادر کرد. 

رژیم صهیونیستی بامداد امروز -پنج‌شنبه- با حمله به کشتی‌های کاروان شکستن محاصره غزه، شماری از فعالان حقوق‌بشری را بازداشت کرده است.

به‌رغم این حمله، کشتی‌های دیگر این کاروان همچنان به سمت غزه در حال حرکت هستند.


 

