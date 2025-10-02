خبرگزاری کار ایران
پولیتیکو گزارش داد:

اعمال فشار اروپا به ژاپن و آمریکا برای موافقت با توقیف دارایی‌های روسیه

اعمال فشار اروپا به ژاپن و آمریکا برای موافقت با توقیف دارایی‌های روسیه
پولیتیکو به نقل از منابع خود گزارش داد که آلمان، فرانسه و ایتالیا در حال فشار آوردن به ژاپن و ایالات متحده هستند تا ‌موافقت آن‌ها را برای توقیف دارایی‌های مسدود‌شده روسیه به منظور حمایت از اوکراین جلب کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، پولیتیکو به نقل از منابع خود گزارش داد که آلمان، فرانسه و ایتالیا در حال فشار آوردن به ژاپن و ایالات متحده هستند تا ‌موافقت آن‌ها را برای توقیف دارایی‌های مسدود‌شده روسیه به منظور حمایت از اوکراین جلب کنند.

پولیتیکو خاطرنشان کرد که بانک مرکزی اروپا نگران است که توقیف دارایی‌های روسیه برای ارائه «وام جبرانی» به کی‌یف، اعتماد به یورو را تضعیف کند، اما این نگرانی‌ها با پیوستن ایالات متحده و ژاپن به این طرح کاهش خواهد یافت.

کاخ سفید در حال فشار آوردن به اتحادیه اروپا برای استفاده از ذخایر بانک مرکزی روسیه است، اما هنوز اعلام نکرده است که آیا همین کار را با دارایی‌های مسدود شده روسیه انجام خواهد داد یا خیر.

یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به پولیتیکو گفت: «هنوز مشخص نیست که آمریکایی‌ها چه خواهند کرد.»

 

