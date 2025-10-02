حضور ۵۰ رهبر اروپایی در نشست کپنهاگ با محوریت جنگ اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، حدود ۵۰ رهبر اروپایی امروز -پنج‌شنبه- به نشستی در کپنهاگ دعوت شدند که بر جنگ اوکراین و امنیت اروپا تمرکز داشت.

انتظار می‌رود «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، در هفتمین اجلاس جامعه سیاسی اروپا که پس از نشست رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در کپنهاگ در روز چهارشنبه برگزار می‌شود، شرکت کند.

موضوعاتی که رهبران در مورد آن‌ها بحث خواهند کرد شامل چگونگی تقویت اوکراین، وضعیت امنیتی در اروپا و راه‌های امن‌تر کردن این قاره است.

انتظار می‌رود بحث‌های مربوط به امنیت اروپا به امنیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت نیز بپردازد.

