گزارشهای ضد و نقیض درباره مسموم شدن بشار اسد در مسکو
رسانهها و گزارشهای ضدو نقیضی درباره مسمومیت رئیسجمهور پیشین سوریه مخابره شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داد «بشار اسد»، رئیسجمهور سابق سوریه، در پایتخت روسیه دچار مسمومیت شده است.
این دیدهبان، به نقل از منابع مطلع، اعلام کرد: «این اقدام با هدف به چالش کشیدن و به دردسر انداختن دولت روسیه و متهم کردن آن به تسویه حساب فیزیکی با اسد انجام شده است.»
دیدهبان حقوق بشر سوریه مدعی شد که بشار اسد، بامداد روز دوشنبه این هفته، از یک بیمارستان در حومه مسکو مرخص شده و حال عمومی وی در حال حاضر باثبات است.
این گزارش همچنین حاکی است در طول دوره درمان، تنها به «ماهر اسد»، برادر بشار اسد و «منصور عزام»، دبیرکل سابق امور ریاستجمهوری سوریه اجازه ملاقات با او داده شده است.