«راهزنی دریایی» رژیم صهیونیستی؛ یورش به ناوگان الصمود و توقیف ۱۳ کشتی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی این ناوگان امروز اعلام کرد که تاکنون ۱۳ کشتی توسط نیروهای دریایی رژیم اسرائیل تحت تصرف قرار گرفته و فعالان هیچ‌گونه سند یا تعهدی را که از سوی مقامات تل‌آویو ارائه شود، امضا نخواهند کرد.

وی تأکید کرد: حرکت کشتی‌های ناوگان الصمود کاملاً مشروع و قانونی بوده و بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود. سخنگوی این ناوگان افزود: تجربه نشان داده که رژیم صهیونیستی مانع اصلی ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه است و به همین دلیل ما فریب ادعاهای دروغین آن درباره ارسال کمک‌ها را نخواهیم خورد.

این مقام همچنین تصریح کرد که تلاش برای رسیدن به سواحل غزه تا زمان رفع کامل محاصره ظالمانه ادامه خواهد یافت و هیچ تهدید یا فشار سیاسی و امنیتی نمی‌تواند مانع این اقدام شود.

پیشتر، ناوگان الصمود در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که حدود ۱۰ شناور اسرائیلی به کشتی‌های این کاروان حمله کرده‌اند. در پی این اقدام، این ناوگان درخواست کمک اضطراری صادر کرده و آن را «جنایت جنگی» توصیف کرد.

کمیته بین‌المللی برای شکستن محاصره غزه نیز تأیید کرده است که نیروهای دریایی رژیم اشغالگر وارد شماری از کشتی‌های این کاروان شده‌اند. ناوگان الصمود متشکل از حدود ۵۰ کشتی است که با هدف رساندن کمک‌های بشردوستانه و شکستن محاصره غزه به سمت این منطقه حرکت کرده‌اند.

واکنش‌ها به توقیف کشتی‌ها

به دنبال توقیف ۱۳ کشتی از ناوگان الصمود توسط رژیم صهیونیستی، موجی از واکنش‌ها در داخل و خارج از فلسطین به‌راه افتاده است.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین این اقدام را «وحشیانه» و «راهزنی دریایی» توصیف کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و بشردوستانه دانست. این جنبش رژیم صهیونیستی را مسئول کامل امنیت و سلامت فعالان و شرکت‌کنندگان در این کاروان معرفی کرد.

از سوی دیگر، بریندو بینفای، عضو پارلمان اروپا، توقیف ناوگان صمود را اقدامی «غیرقانونی» و «جنایتکارانه» خواند و از جامعه بین‌المللی و کشورهای پرچم‌دار این کشتی‌ها خواست تا حمایت خود را از این کاروان انسانی اعلام کنند. وی پیش‌بینی کرد که این اقدام به افزایش خشم شهروندان اروپایی نسبت به رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد.

همچنین یکی از فعالان حقوق بشر حاضر در ناوگان الصمود تأکید کرد که کشتی‌ها به سمت آب‌های فلسطین حرکت می‌کنند و هدف آن‌ها رساندن کمک‌های انسانی به مردم تحت محاصره غزه است. وی رژیم صهیونیستی را اشغالگر خواند و گفت این کاروان با وجود تهدیدها به مأموریت خود ادامه خواهد داد.

تظاهرات در شهرهای اروپایی

در اعتراض به جلوگیری از حرکت ناوگان الصمود و حمله نیروهای اسرائیلی به این کاروان بشردوستانه، هزاران نفر در شهرهای اروپایی تظاهرات کردند.

همچنین اتحادیه‌های کارگری ایتالیا درخواست کردند که روز جمعه اعتصاب سراسری در حمایت از فلسطین برگزار شود.

شماری از شهرندان فرانسوی نیز در اعتراض به اقدام جنایتکارانه رژیم اشغالگر قدس تظاهرات کردند.

گزارش‌ها حاکی است که پس از توقیف برخی از کشتی‌های ناوگان الصمود، در برلین آلمان، بارسلون اسپانیا، بروکسل بلژیک، آتن یونان و استانبول ترکیه نیز اعتراضاتی برگزار شد.

