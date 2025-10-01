خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی تلفنی ترامپ و امیر قطر درباره غزه

امیر قطر و رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -چهارشنبه- در تماسی تلفنی درباره طرح پایان دادن به جنگ غزه گفت‌وگو کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -چهارشنبه- در تماسی تلفنی درباره طرح پایان دادن به جنگ غزه گفت‌وگو کرده است.

بر اساس این گزارش، امیر قطر بار دیگر بر حمایت کشورش از تلاش‌ها در راستای دستیابی به صلح تأکید و ابراز امیدواری کرده است است که کشورهای پشتیبان طرح ترامپ بتوانند به توافقی عادلانه امنیت و ثبات منطقه را تضمین کرده و حقوق فلسطینیان را حفظ کند، دست یابند. 

 

