به گزارش ایلنا به نقل از ای‌بی‌سی نیوز، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش این رژیم با «تمام توان» در شهر غزه به عملیات خود ادامه می‌دهد.

وی افزود که حلقه محاصره این شهر تنگ‌تر خواهد شد و خروج غیرنظامیان تنها از طریق ایست‌های بازرسی ممکن خواهد بود.

به گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، کاتس امروز -چهارشنبه- با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها گفت: «این آخرین فرصت برای ساکنان غزه است که مایل به حرکت به سمت جنوب هستند تا تروریست‌های حماس در داخل شهر غزه و در برابر فعالیت‌های ارتش اسرائیل که با تمام توان ادامه دارد، منزوی شوند».

وی در ادامه مواضع بی‌اساس خود، افزود: «هر کسی که در غزه بماند، تروریست یا حامی تروریسم محسوب خواهد شد».

