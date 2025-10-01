خبرگزاری کار ایران
English العربیه
عراق: از طرح ترامپ برای غزه استقبال می‌کنیم

عراق: از طرح ترامپ برای غزه استقبال می‌کنیم
وزارت خارجه عراق اعلام کرد این کشور از طرح رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با غزه استقبال می‌کند‌.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، بغداد از طرح «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ در غزه استقبال کرد.

بر اساس ادعای وزارت خارجه عراق، این وزارتخانه پیشنهادات مطرح شده در این اعلان مربوط به توقف جنگ، بازسازی نوار غزه، جلوگیری از کوچاندن ملت فلسطین و تاکید بر عدم اجازه الحاق کرانه باختری را تحسین کرد.

وزارت خارجه عراق در ادامه ابراز امیدواری کرد این پیشنهادات به پایان دادن به رنج‌های ملت فلسطین در نوار غزه کمک کند به گونه‌ای که ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه کافی تضمین و از هرگونه تلاش برای کوچاندن آن‌ها جلوگیری شود.

