خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلومبرگ گزارش داد:

اروپا ۴ میلیارد برای ائتلاف پهپادی با اوکراین هزینه می‌کند

اروپا ۴ میلیارد برای ائتلاف پهپادی با اوکراین هزینه می‌کند
کد خبر : 1694348
لینک کوتاه کپی شد.

بلومبرگ گزارش داد که اتحادیه اروپا تا پایان سال میلادی جاری، ۴ میلیارد یورو برای بودجه ائتلاف پهپادی با اوکراین فعال می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ،  اتحادیه اروپا تا پایان سال میلادی جاری حدود ۴ میلیادر یورو از ۶ میلیارد عده داده شده برای تامین بودجه ائتلاف پهپادی با اوکراین را فعال می‌کند.

«اورزولا  فون در لاین»  رئیس کمیسیون اروپا، در تاریخ دهم سپتامبر اعلام کرد که اتحادیه اروپا ۶ میلیارد یورو به ائتلاف  پهپادها با اوکراین کمک خواهد کرد».

در این گزارش آمده است که حدود ۴ میلیارد یورو باید تا پایان سال در دسترس باشد.

در این گزارش همچنین توضیح داده شد  که تخصیص این بودجه عمدتا با هدف حمایت از اوکراین انجام می‌شود که می‌تواند اروپا را در آستانه یک بحران اقتصادی جدید قرار دهد، به ویژه پس از آنکه فون در لاین پیشنهاد افزایش پنج برابری هزینه‌های دفاعی و افزایش ده برابری تحرک نظامی را مطرح کرد. 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی