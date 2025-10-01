به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، اتحادیه اروپا تا پایان سال میلادی جاری حدود ۴ میلیادر یورو از ۶ میلیارد عده داده شده برای تامین بودجه ائتلاف پهپادی با اوکراین را فعال می‌کند.

«اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا، در تاریخ دهم سپتامبر اعلام کرد که اتحادیه اروپا ۶ میلیارد یورو به ائتلاف پهپادها با اوکراین کمک خواهد کرد».

در این گزارش آمده است که حدود ۴ میلیارد یورو باید تا پایان سال در دسترس باشد.

در این گزارش همچنین توضیح داده شد که تخصیص این بودجه عمدتا با هدف حمایت از اوکراین انجام می‌شود که می‌تواند اروپا را در آستانه یک بحران اقتصادی جدید قرار دهد، به ویژه پس از آنکه فون در لاین پیشنهاد افزایش پنج برابری هزینه‌های دفاعی و افزایش ده برابری تحرک نظامی را مطرح کرد.

