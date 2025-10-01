خبرگزاری کار ایران
کاخ سفید خبر داد:

ترامپ حمله به قطر را تهدیدی برای امنیت آمریکا اعلام کرد

کاخ سفید اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا طی فرمانی هرگونه حمله به قطر را تهدیدی برای امنیت ایالات متحده اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کاخ سفید اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا طی فرمانی هرگونه حمله به قطر را تهدیدی برای امنیت ایالات متحده اعلام کرد. 

کاخ سفید طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیس جمهور ترامپ فرمان ریاست جمهوری را امضا کرد که به طور قابل توجهی تعهد ایالات متحده به امنیت قطر را تقویت می‌کند.»

این بیانیه افزود: «ترامپ فرمانی را امضا کرد که هرگونه حمله به قلمرو یا حاکمیت قطر را تهدیدی برای امنیت ایالات متحده اعلام می‌کند.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «فرمان ریاست جمهوری تصریح می‌کند که ایالات متحده اقدامات مناسبی را برای دفاع از منافع خود و قطر انجام خواهد داد.»

