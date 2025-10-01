شهادت ۲ فلسطینی دیگر در اثر سوءتغذیه در غزه
۲ فلسطینی شامل یک کودک در پی قحطی در غزه به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، منابع پزشکی در نوار غزه امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که ۲ فلسطینی دیگر که یکی از آنها کودک بود نیز به سبب سوءتغذیه و قحطی به شهادت رسیدند که شمار شهدای این منطقه در پی قحطی را به ۴۵۵ نفر از جمله ۱۵۱ کودک رساند.
براساس گزارش، بیمارستانها در نوار غزه در حال درمان صدها نفر در تمامی سنین که از گرسنگی و سوء تغذیه رنج میبردند هستند.
این منابع همچنین اشاره کردند که ۱۷ هزار کودک، از سوءتغذیه شدید رنج میبرند و بیماران همچنین به دلیل استرس و از دست دادن حافظه ناشی از گرسنگی شدید تحت درمان قرار میگیرند.