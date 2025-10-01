حماس به دنبال اعمال اصلاحات بر طرح ترامپ‌ برای غزه است

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع نزدیک به حماس اظهار داشت که این جنبش به دنبال اصلاح برخی از مفاد طرح رئیس‌جمهور آمریکا برای نوار غزه، از جمله بند خلع سلاح و خروج نیروهای این جنبش از نوار غزه است.

یک مقام فلسطینی نزدیک به حماس گفت که این جنبش «می‌خواهد برخی از مفاد طرح ترامپ، مانند خلع سلاح و حذف کادرهای حماس و سایر جناح‌ها را اصلاح کند.»

وی خاطرنشان کرد که «مشورت‌ها به صورت شبانه‌روزی در میان رهبری جنبش در فلسطین و خارج از کشور و همچنین با میانجیگران ادامه دارد.»

وی توضیح داد که روز دوشنبه چهار جلسه در دوحه با میانجیگران قطری و مصری «با حضور مقامات ترکیه» برگزار شد.

وی اظهار داشت که حماس «به میانجیگران لزوم ارائه ضمانت‌های بین‌المللی برای خروج کامل اسرائیل از نوار غزه و عدم نقض آتش‌بس توسط اسرائیل را اطلاع داده است.»

