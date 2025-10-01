خبرگزاری کار ایران
پسکوف:

روسیه نیروهای مسلح خود را تقویت می‌کند

روسیه نیروهای مسلح خود را تقویت می‌کند
کد خبر : 1694295
سخنگوی کاخ کرملین به اظهارات وزیر دفاع آمریکا در رابطه با آماده شدن برای جنگ جهت تضمین صلح واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کرملین امروز -چهارشنبه- در واکنش  به اظهارات «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا که گفته بود ایالات متحده در حال آماده سازی برای جنگ جهت اطمینان از صلح است اعلام کرد داد  که روسیه نیز در حال تقویت نیروهای مسلح خود است، 

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین در جمع خبرنگاران گفت: «ما نیز درحال آماده سازی برای تقویت نیروهای مسلح‌مان از تمامی راه‌های ممکن هستیم.»

وی افزود: «همزمان حامی صلح و حل  و فصل تمامی مشکلات   از جمله بحران اوکراین از طریق مذاکرات دیپلماتیک و ارتباطات سیاسی باقی می‌مانیم». 

 

 

