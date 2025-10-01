به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کرملین امروز -چهارشنبه- در واکنش به اظهارات «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا که گفته بود ایالات متحده در حال آماده سازی برای جنگ جهت اطمینان از صلح است اعلام کرد داد که روسیه نیز در حال تقویت نیروهای مسلح خود است،

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین در جمع خبرنگاران گفت: «ما نیز درحال آماده سازی برای تقویت نیروهای مسلح‌مان از تمامی راه‌های ممکن هستیم.»

وی افزود: «همزمان حامی صلح و حل و فصل تمامی مشکلات از جمله بحران اوکراین از طریق مذاکرات دیپلماتیک و ارتباطات سیاسی باقی می‌مانیم».

انتهای پیام/